У випуску програми "Вєсті Кремля" за 27 липня – глава Чечні Рамзан Кадиров назвав несправедливими санкції Держдепартаменту США щодо себе і вважає, що гідний Нобелівської премії за перемогу над тероризмом. Лікар і телеведучий Олександр М'ясников розкритикував дистанційне навчання. Він вважає, що у такому випадку з дітей виростають трансвестити.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Губернаторська мініатюра. Тачка на прокачку.