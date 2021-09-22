О других событиях, которые произошли в России и других странах по состоянию на 22 сентября – узнайте в программе.

Интересно Вести Кремля: Коммунисты России устроили протест из-за выборов

Перемены в России – к лучшему

Владимир Путин еще на год продлил санкции, запрещающие ввозить продукцию из определенных стран Запада. Такие ограничения пошли лишь "на пользу" России, ведь там резко выросли цены на гречку. Однако Кремль знает, как решить все проблемы.

Театр начинается с зоны

Минюст России намерен разрешить заключенным посещать спортивные матчи и спектакли. Конечно, это будет касаться не всех. Как говорят российские тюремщики, это будет наградой за победы в конкурсах для определенных категорий осужденных.

Биба против бобы

Шоумен Никита Джигурда подерется с депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Бой состоится по правилам бокса. Для Джигурды такой случай представится уже не впервые.

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