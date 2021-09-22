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Цікаво Вєсті Кремля: Комуністи Росії влаштували протест через вибори

Зміни в Росії – на краще

Володимир Путін ще на рік продовжив санкції, які забороняють ввозити продукцію з певних країн Заходу. Такі обмеження пішли лише "на користь" Росії, адже там різко зросли ціни на гречку. Однак Кремль знає, як розв'язати усі проблеми.

Театр починається із зони

Мін'юст Росії має намір дозволити ув'язненим відвідувати спортивні матчі та театральні вистави. Звісно, це стосуватиметься не всіх. Як кажуть російські тюремники, це буде нагородою за перемоги у конкурсах для певних категорій засуджених.

Біба проти Боби

Шоумен Нікіта Джигурда поб'ється з депутатом Держдуми Віталієм Мілоновим. Бій відбудеться за правилами боксу. Для Джигурди такий випадок трапиться вже не вперше.

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