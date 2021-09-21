Про інші події, які відбулися в Росії станом на 21 вересня – дізнайтесь у програмі.

Зверніть увагу Вєсті Кремля: Для Росії знову у всьому винен Байден

Електромобіль С-400

У Росії випустять цивільний електрогазомобіль E-NEVA. Росіяни взялися за дві комплектації паливної системи, у першому випадку – газове авто має "проїхати на одній заправці понад тисячу кілометрів".

Боротьба з абортами в Росії

Російський уряд запланував підвищити частку відмов від абортів до 50%. Очікується, що жінки частіше проходитимуть "передабортні консультації".

В музей Єкатеринбурга прийшли "казаки"

У музеї радянського побуту Єкатеринбурга спалахнув скандал через "Арт-барахолку", яка відбулась за участю ресурсного центру для ЛГБТ. В музей нібито прийшли "казаки".

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Дивіться випуск програми "Вєсті Кремля" за 21 вересня: відео