В выпуске программы "Вести Кремля" за 22 мая – "самое честное" издание в мире "РИА Новости" сообщило, что Рамзан Кадыров находится в больнице с подозрением на коронавирус. Викторию Боню во время карантина не пугают тревожные симптомы, как температура или кашель, у нее значительно худшие враги – Билл Гейтс, чипы, 5G и вампиры-насильники.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Богатирі Ілля, Альоша та Добриня стануть довіреними особами Пині.