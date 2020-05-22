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МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ААВИАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНЕ КОРОНАВИРУС COVID-19

Вести Кремля: Кадыров "подхватил" COVID. Виктория Боня разгоняет очередной "заговор"

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Вєсті Кремля
Вєсті Кремля / 24 канал

В выпуске программы "Вести Кремля" за 22 мая – "самое честное" издание в мире "РИА Новости" сообщило, что Рамзан Кадыров находится в больнице с подозрением на коронавирус. Викторию Боню во время карантина не пугают тревожные симптомы, как температура или кашель, у нее значительно худшие враги – Билл Гейтс, чипы, 5G и вампиры-насильники.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:

Богатирі Ілля, Альоша та Добриня стануть довіреними особами Пині.

Автор: Юрий Гаврищак
Теги: Новости России Вести Кремля
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