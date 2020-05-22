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МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19

Вєсті Кремля: Кадиров "хапнув" COVID. Вікторія Боня розганяє черговий "заговор"

Вєсті Кремля -

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 травня – "найчесніше" видання в світі "РИА Новости" повідомило, що Рамзан Кадиров перебуває в лікарні з підозрою на коронавірус. Вікторію Боню під час карантину не лякає тривожні симптоми, як температура чи кашель, в неї значно гірші вороги – Білл Гейтс, чіпи, 5G та вампіри-ґвалтівники.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:

Богатирі Ілля, Альоша та Добриня стануть довіреними особами Пині.

Автор: Юрій Гаврищак
Теги: Новини Росії Вєсті Кремля
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