У випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 травня – "найчесніше" видання в світі "РИА Новости" повідомило, що Рамзан Кадиров перебуває в лікарні з підозрою на коронавірус. Вікторію Боню під час карантину не лякає тривожні симптоми, як температура чи кашель, в неї значно гірші вороги – Білл Гейтс, чіпи, 5G та вампіри-ґвалтівники.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Богатирі Ілля, Альоша та Добриня стануть довіреними особами Пині.