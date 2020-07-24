В выпуске программы "Вести Кремля" за 24 июля – госдепартамент США внес голову Чечни Рамзана Кадырова в "черный список". Об этом заявил Майкл Помпео. Причина – серьезное нарушение прав человека. Министр культуры РФ заявила, что после снятия карантина в кинотеатрах будут показывать только хорошие и легкие фильмы. На остальные киноленты наложили табу.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Кадирова забагато не буває. Дивіться відео повнного випуску програми Вєсті Кремля":