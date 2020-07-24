У випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 липня – держдепартамент США вніс голову Чечні Рамзана Кадирова в "чорний список". Про це заявив Майкл Помпео. Причина – серйозне порушення прав людини. Міністр культури РФ заявила, що після зняття карантинних обмежень у кінотеатрах будуть показувати тільки добрі та легкі фільми. На решту кінострічок наклали табу.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Кадирова забагато не буває. Дивіться відео повнного випуску програми Вєсті Кремля":