Вести Кремля: Ким Чен Ын вылез из бункера. Бесстрашная Джасинда Ардерн

В выпуске программы "Вести Кремля" за 26 мая – Ким Чен Ын собрал совещание, на котором обсуждал что-то очень секретное. Вероятно, это была Виктория Боня – лучшая специалистка по альтернативным мерам безопасности. Однако перед ее приездом Ким может еще больше самоизолироваться – пойти на пикник и набирать форму. Премьер Новой Зеландии прославилась своей выдержкой во время интервью.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Бурановская некромантия. Ванька-встанька – мечта России.