Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19

Вести Кремля: Ким Чен Ын вылез из бункера. Бесстрашная Джасинда Ардерн

Вести Кремля - Читати новину українською

В выпуске программы "Вести Кремля" за 26 мая – Ким Чен Ын собрал совещание, на котором обсуждал что-то очень секретное. Вероятно, это была Виктория Боня – лучшая специалистка по альтернативным мерам безопасности. Однако перед ее приездом Ким может еще больше самоизолироваться – пойти на пикник и набирать форму. Премьер Новой Зеландии прославилась своей выдержкой во время интервью.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале:

Бурановская некромантия.

Ванька-встанька – мечта России.

Автор: Юрий Гаврищак
Теги: Ким Чен Ын Вести Кремля
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Новости коронавируса 26 мая: открытие спортзалов и бассейнов, первый случай в ООС
сегодня , 18:56 Новости коронавируса 26 мая: открытие спортзалов и бассейнов, первый случай в ООС
Вероніка Климська
Новый скандал с Порошенко: почему ГБР взялось за картины политика
сегодня , 18:30 Новый скандал с Порошенко: почему ГБР взялось за картины политика
Дмитро Гнап
Что будет с мировой экономикой в 2020 году: три разных сценария развития
25 мая , 21:11 Что будет с мировой экономикой в 2020 году: три разных сценария развития
Тетяна Панасюк