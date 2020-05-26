Вести Кремля: Ким Чен Ын вылез из бункера. Бесстрашная Джасинда Ардерн
В выпуске программы "Вести Кремля" за 26 мая – Ким Чен Ын собрал совещание, на котором обсуждал что-то очень секретное. Вероятно, это была Виктория Боня – лучшая специалистка по альтернативным мерам безопасности. Однако перед ее приездом Ким может еще больше самоизолироваться – пойти на пикник и набирать форму. Премьер Новой Зеландии прославилась своей выдержкой во время интервью.
Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале:
Бурановская некромантия.
Ванька-встанька – мечта России.
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