У випуску програми "Вєсті Кремля" за 26 травня – Кім чен Ін зібрав нараду, на якій обговорював щось дуже секретне. Ймовірно, це була Вікторія Боня – найкраща спеціалістка з альтернативних заходів безпеки. Однак перед її приїздом Кім може ще більше самоізолюватись – піти на пікнік і набирати форму. Прем'єрка Нової Зеландії прославислась своєю витримкою під час інтерв'ю.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Буранівська некромантія. Ванька-встанька – мрія Росії.