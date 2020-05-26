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Вєсті Кремля: Кім чен Ин виліз з бункера. Безстрашна Джасінда Ардерн

Вєсті Кремля -

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 26 травня – Кім чен Ін зібрав нараду, на якій обговорював щось дуже секретне. Ймовірно, це була Вікторія Боня – найкраща спеціалістка з альтернативних заходів безпеки. Однак перед її приїздом Кім може ще більше самоізолюватись – піти на пікнік і набирати форму. Прем'єрка Нової Зеландії прославислась своєю витримкою під час інтерв'ю.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:

Буранівська некромантія.

Ванька-встанька – мрія Росії.

Автор: Юрій Гаврищак
Теги: Кім Чен Ин Вєсті Кремля
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