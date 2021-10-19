О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 19 октября – узнайте в программе.
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Путин – любитель Dota
Президент России Владимир Путин отличился тем, что поздравил российскую команду Team Spirit с победой на The International-2021. Это чемпионат мира по Dota 2. О таких предпочтениях главы Кремля не догадывался никто.
Бастрыкин доводит людей
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин доводит людей до недопустимых поступков. Например, он жестко раскритиковал работу руководителя пермского управления, после чего тот покончил с жизнью.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 19 октября: смотрите видео