О других курьезах, которые произошли в России по состоянию на вторник, 17 августа – узнавайте дальше.
Интересно Вести Кремля: Зюганов воскресил еще одного героя
"Фейковый" Брюс Уиллис
Российская компания Deepcake создала цифровую копию Брюса Уиллиса. Его дипфейк "заменил" актера в рекламе оператора связи в России. Всего запланировано снять примерно 15 видео с участием нейродвойника звезды.
Макет за 30 миллионов долларов
В России продемонстрировали модель нового самолета-истребителя пятого поколения Chekmate. Только на макет авиатехники потратили 30 миллионов долларов. В руководстве "Объединенной авиастроительной корпорации" заявили, что сейчас стоимость серийного производства озвучить не могут.
Выпуск программы "Вести Кремля" за 17 августа 2021 года: смотрите видео