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Интересно Вести Кремля: Шойгу фотографировался с моджахедами во время войны в Афганистане

Машина времени Навального

Алексею Навальному предъявили обвинение в создании организации, которая посягает на личность и права граждан – "Фонда борьбы с коррупцией". В ответ на это оппозиционер заявил, что его обвиняют в совершении преступления с использованием машины времени.

Ответ Ниф-Ниф-новский

Владимир Жириновский заявил, что Россия якобы должна вернуться на все территории Советского Союза. Однако такие заявления не понравились азербайджанцам. В частности, экс-дипломат Исфандияр Вагабзаде высказал свое возмущение в довольно необычной форме.

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Выпуск программы "Вести Кремля" за 16 августа 2021 года: смотрите видео