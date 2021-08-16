Про інші курйози, які відбулися у Росії станом на 16 серпня – читайте далі.

Цікаво Вєсті Кремля: Шойгу фотографувався з моджахедами під час війни в Афганістані

Машина часу Навального

Олексію Навальному висунули обвинувачення у створенні організації, яка зазіхає на особу та права громадян – "Фонду боротьби з корупцією". У відповідь на це опозиціонер заявив, що його звинувачують у скоєнні злочину з використанням машини часу.

Відповідь Ніф-ніф-новському

Володимир Жиріновський заявив, що Росія начебто повинна повернутися на усі території Радянського Союзу. Однак такі заяви не сподобалися азербайджанцям. Зокрема, ексдипломат Ісфандіяр Вагабзаде висловив своє обурення у досить незвичній формі.

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Випуск програми "Вєсті Кремля" за 16 серпня 2021 року: дивіться відео