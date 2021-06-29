Подробнее о том, какие еще курьезные события произошли в России и Беларуси, по состоянию на вторник, 29 июня – в программе.

Интересно Вести.UA: Киркоров – угроза безопасности Украины аж 3 дня

Минздрав Германии: привитые "Спутником V" не считают вакцинированными

Германия не считает вакцинированными привитых "Спутник V" до признания препарата в Европейском Союзе. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-службы Министерства здравоохранения Себастьян Гюльде.

На Кавказе хотят создать подразделения казаков

Представитель Владимира Путина на Кавказе Юрий Чайка хочет формировать из "казаков" целые подразделения для поддержания общественного порядка. В Росгвардии предлагают создать отдельные батальоны, которые дислоцируются в местах компактного проживания членов казачьих общин.

Певец Лоза доказывает теорию о плоской Земле

Певец Юрий Лоза, который учился на географическом факультете Казахского государственного университета, в последние годы пытается доказать своим слушателям и зрителям теорию плоской Земли. Он имеет канал на ютубе, где и размышляет на эту тему.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 29 июня: смотрите видео