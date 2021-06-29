Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на вторник, 29 июня – в программе.

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Козак арендует жилье в Беларуси

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак, которого подозревают в госизмене, арендует жилье в Беларуси. В конце мая он заплатил за аренду 1,3 миллиона гривен.

Конфликт Тищенко и Куницкого

Народные депутаты от "Слуги народа" Николай Тищенко и Александр Куницкий подрались в столовой Верховной Рады. По словам Тищенко, никакой драки не было.

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Кива устроил пожар в Киеве

Одиозный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива поджег 2 немецкие военные фуражки времен Второй мировой войны на столичном Андреевском спуске. Видео опубликовал его коллега по фракции Вадим Рабинович.

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