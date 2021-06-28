Киркорова изъяли из списка людей, которые угрожают национальной безопасности Украины. Это стало поводом для нешуточной радости исполнителя, который поддерживает оккупацию Украины.
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Реакция Киркорова на изъятие из "черного списка"
В сети певец написал, что его переполняет чувство гордости и радости. Он поблагодарил украинских поклонников, чья любовь, по его мнению, сделала немыслимое.
Спасибо всем поклонникам из Украины за любовь, которая ведет меня и помогает уже почти 40 лет в творческой жизни. Меня восхищает истинная народная любовь. Какие чудеса она творит,
– заявил Киркоров.
Он вспомнил уже традиционные фразы оккупантов и пророссийских граждан Украины о том, что каждый человек имеет право самостоятельно решать, что ему слушать и смотреть, а музыка и политика не могут и не должны накладываться.
Исключение его из черного списка российский певец воспринял как "соломинку дружбы", которую Украина якобы протянула России.
"Теперь в каждом доме Украины могут звучать мои песни, по телевидению могут транслировать мои шоу", – добавил исполнитель.
В конце своего обращения он выразил надежду, что вскоре сможет встретиться с украинскими поклонниками на живых концертах.
Киркоров отреагировал на его изъятие из "черного списка" Минкульта: видео
Киркоров исчез из "черного списка" Минкульта: что произошло
- Филипп Киркоров регулярно посещает оккупированный Крым с гастролями и отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины. Певец даже заявлял, что "Крым – его любимое место в России".
- В список людей, которые угрожают национальной безопасности Украины, исполнителя добавили 22 июня.
- Музыкант отреагировал на такое решение скандальным видео. В нем он утверждал, что в Украине "ненависть к России захлестывает", поэтому "если Киркоров становится угрозой для государства, то его можно только пожалеть".
- Однако 27 июня СБУ сообщила, что Киркорова изъяли из списка людей, которые угрожают нацбезопасности, из-за судебных прецедентов.