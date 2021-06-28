Киркорова изъяли из списка людей, которые угрожают национальной безопасности Украины. Это стало поводом для нешуточной радости исполнителя, который поддерживает оккупацию Украины.

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Реакция Киркорова на изъятие из "черного списка"

В сети певец написал, что его переполняет чувство гордости и радости. Он поблагодарил украинских поклонников, чья любовь, по его мнению, сделала немыслимое.

Спасибо всем поклонникам из Украины за любовь, которая ведет меня и помогает уже почти 40 лет в творческой жизни. Меня восхищает истинная народная любовь. Какие чудеса она творит,

– заявил Киркоров.

Он вспомнил уже традиционные фразы оккупантов и пророссийских граждан Украины о том, что каждый человек имеет право самостоятельно решать, что ему слушать и смотреть, а музыка и политика не могут и не должны накладываться.

Исключение его из черного списка российский певец воспринял как "соломинку дружбы", которую Украина якобы протянула России.

"Теперь в каждом доме Украины могут звучать мои песни, по телевидению могут транслировать мои шоу", – добавил исполнитель.

В конце своего обращения он выразил надежду, что вскоре сможет встретиться с украинскими поклонниками на живых концертах.

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