В СБУ в комментарии 24 каналу рассказали, что вопрос Киркорова требует более детальной проработки. Влияние на это имело разъяснение от Министерства культуры и информационной политики Украины.

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В связи с разъяснением Минкульта от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, СБУ нуждается в дополнительной проработке вопроса,

– говорится в сообщении.

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