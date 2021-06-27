В то же время в ведомстве рассказали, что в своих письмах СБУ не называла причин сначала включения, а впоследствии исключения Киркорова из списка людей, которые представляют угрозу нацбезопасности.
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Активист Сергей Стерненко рассказал, что теперь российскому исполнителю "можно приезжать в Украину, так же разрешается трансляция контента с его участием на телевидении и радио".
Напомню, Киркоров ежегодно незаконно гастролирует в оккупированном Крыму, хвастается этим, называет Крым российским и благодарит путина (Владимира Путина – 24 канал) за оккупацию. Он – явный враг Украины, который был бы рад нашему уничтожению,
– подчеркнул активист.
Киркоров в "черном списке" Минкульта: главное
- Российского исполнителя Филиппа Киркорова внесли в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, 22 июня. В то же время певец остался народным артистом Украины.
- Киркоров ответил скандальным видео, в котором заявил, что "музыку не закрыть бумажкой или границей". И хотя он регулярно гастролирует в оккупированный Крым, "виновной" во всем является украинская власть. По словам Киркорова, "эти недалекие люди не знают и чего они не понимают, что творчество сейчас – не запретить".
- Свой словесный поток музыкант подытожил заявлением: "на самом деле это не Киркоров, это Россия, ненависть к России захлестывает, если Киркоров становится угрозой для государства, то это государство можно лишь пожалеть".
- В СБУ 24 июня заявили, что "Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а в своих высказываниях оправдывал агрессивные действия России".
- В частности, в своем инстаграме Киркоров заявил, что "Крым – его любимое место в России".