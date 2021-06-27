В то же время в ведомстве рассказали, что в своих письмах СБУ не называла причин сначала включения, а впоследствии исключения Киркорова из списка людей, которые представляют угрозу нацбезопасности.

Заметьте Е*анутые, – неадекватная фанатка Басты устроила истерику перед концертом

Активист Сергей Стерненко рассказал, что теперь российскому исполнителю "можно приезжать в Украину, так же разрешается трансляция контента с его участием на телевидении и радио".

Напомню, Киркоров ежегодно незаконно гастролирует в оккупированном Крыму, хвастается этим, называет Крым российским и благодарит путина (Владимира Путина – 24 канал) за оккупацию. Он – явный враг Украины, который был бы рад нашему уничтожению,

– подчеркнул активист.