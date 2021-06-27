Водночас у відомстві розповіли, що у своїх листах СБУ не називала причин спершу включення, а згодом виключення Кіркорова з переліку людей, які становлять загрозу нацбезпеці.
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Активіст Сергій Стерненко розповів, що тепер російському виконавцеві "можна приїздити в Україну, так само дозволяється трансляція контенту за його участі на телебаченні та радіо".
Нагадаю, Кіркоров щорічно незаконно гастролює в окупованому Криму, хизується цим, називає Крим російським та дякує путіну (Володимиру Путіну – 24 канал) за окупацію. Він – неприхований ворог України, який був би радий нашому знищенню,
– наголосив активіст.
Кіркоров у "чорному списку" Мінкульту: головне
- Російського виконавця Філіпа Кіркорова внесли до списку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України, 22 червня. Водночас співак залишився народним артистом України.
- Кіркоров відповів скандальним відео, у якому заявив, що "музику не закрити папірчиком чи кордоном". І хоча він регулярно гастролює в окупований Крим, "винною" у всьому є українська влада. За словами Кіркорова, "ці недалекі люди не знають та чого вони не розуміють, що творчість зараз – не заборонити".
- Свій словесний потік музикант підсумував заявою: "насправді це не Кіркоров, це Росія, ненависть до Росії захльостує, якщо Кіркоров стає загрозою для держави, то цю державу можна лише пожаліти".