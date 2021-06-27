Водночас у відомстві розповіли, що у своїх листах СБУ не називала причин спершу включення, а згодом виключення Кіркорова з переліку людей, які становлять загрозу нацбезпеці.

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Активіст Сергій Стерненко розповів, що тепер російському виконавцеві "можна приїздити в Україну, так само дозволяється трансляція контенту за його участі на телебаченні та радіо".

Нагадаю, Кіркоров щорічно незаконно гастролює в окупованому Криму, хизується цим, називає Крим російським та дякує путіну (Володимиру Путіну – 24 канал) за окупацію. Він – неприхований ворог України, який був би радий нашому знищенню,

– наголосив активіст.