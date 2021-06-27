У СБУ у коментарі 24 каналу розповіли, що питання Кіркорова потребує детальнішого опрацювання. Вплив на це мало роз'яснення від міністерства культури та інформаційної політики України.
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У зв'язку з роз'ясненням Мінкульту від 24 червня 2021 року, в якому наголошується на наявності судових прецедентів з зазначених питань, СБУ потребує додаткового опрацювання питання,
– мовиться у повідомленні.
Кіркоров у "чорному списку" Мінкульту: що відбулося
- Філіп Кіркоров регулярно відвідує окупований Крим з гастролями. Окрім того, виконавець заперечує територіальну цілісність та суверенітет України і підтримує окупацію півострова. Зокрема, Кіркоров навіть заявив, що "Крим – його улюблене місце у Росії".
- У СБУ також розповіли, що 18 березня 2021 року Кіркоров виступив у "Великому святковому концерті на честь 7-річчя возз'єднання Росії з Кримом" перед президентом країни-агресора Володимиром Путіним.
- До списку осіб, які загрожують національній безпеці України, Кіркорова додали 22 червня.
- Сам музикант відреагував на таке рішення скандальним відео. Співак заявив, що начебто "насправді це не Кіркоров, це Росія, ненависть до Росії захльостує, якщо Кіркоров стає загрозою для держави, то цю державу можна лише пожаліти".
- Український активіст Сергій Стерненко зауважив, що Кіркоров – "неприхований ворог України, який був би радий нашому знищенню".