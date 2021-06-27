У СБУ у коментарі 24 каналу розповіли, що питання Кіркорова потребує детальнішого опрацювання. Вплив на це мало роз'яснення від міністерства культури та інформаційної політики України.

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У зв'язку з роз'ясненням Мінкульту від 24 червня 2021 року, в якому наголошується на наявності судових прецедентів з зазначених питань, СБУ потребує додаткового опрацювання питання,

– мовиться у повідомленні.

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