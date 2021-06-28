Кіркорова вилучили зі списку людей, що загрожують національній безпеці України. Це стало приводом для неабиякої радості виконавця, який підтримує окупацію України.

Читайте також У СБУ пояснили, чому Кіркоров більше не у "чорному списку" Мінкульту

Реакція Кіркорова на вилучення з "чорного списку"

У мережі співак написав, що його переповнює почуття гордості й радості. Він подякував українським шанувальникам, чия любов, на його думку, зробила немислиме.

Дякую всім прихильникам з України за любов, яка веде мене і допомагає вже майже 40 років у творчому житті. Мене захоплює істинна народна любов. Які чудеса вона творить,

– заявив Кіркоров.

Він згадав уже традиційні фрази окупантів та проросійських громадян України про те, що кожна людина має право сама вирішувати, що їй слухати та дивитися, а музика і політика не можуть і не повинні накладатися.

Вилучення його з чорного списку російський співак сприйняв як "соломинку дружби", яку Україна нібито протягнула Росії.

"Тепер у кожному домі України можуть звучати мої пісні, по телебаченню можуть транслювати мої шоу", – додав виконавець.

Наприкінці свого звернення він висловив сподівання, що невдовзі зможе зустрітися з українськими шанувальниками на живих концертах.

Кіркоров відреагував на його вилучення з "чорного списку" Мінкульту: відео

Кіркоров зник з "чорного списку" Мінкульту: що відбулося