Кіркорова вилучили зі списку людей, що загрожують національній безпеці України. Це стало приводом для неабиякої радості виконавця, який підтримує окупацію України.
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Реакція Кіркорова на вилучення з "чорного списку"
У мережі співак написав, що його переповнює почуття гордості й радості. Він подякував українським шанувальникам, чия любов, на його думку, зробила немислиме.
Дякую всім прихильникам з України за любов, яка веде мене і допомагає вже майже 40 років у творчому житті. Мене захоплює істинна народна любов. Які чудеса вона творить,
– заявив Кіркоров.
Він згадав уже традиційні фрази окупантів та проросійських громадян України про те, що кожна людина має право сама вирішувати, що їй слухати та дивитися, а музика і політика не можуть і не повинні накладатися.
Вилучення його з чорного списку російський співак сприйняв як "соломинку дружби", яку Україна нібито протягнула Росії.
"Тепер у кожному домі України можуть звучати мої пісні, по телебаченню можуть транслювати мої шоу", – додав виконавець.
Наприкінці свого звернення він висловив сподівання, що невдовзі зможе зустрітися з українськими шанувальниками на живих концертах.
Кіркоров відреагував на його вилучення з "чорного списку" Мінкульту: відео
Кіркоров зник з "чорного списку" Мінкульту: що відбулося
- Філіп Кіркоров регулярно відвідує окупований Крим з гастролями та заперечує територіальну цілісність та суверенітет України. Співак навіть заявляв, що "Крим – його улюблене місце у Росії".
- До списку людей, які загрожують національній безпеці України, виконавця додали 22 червня.
- Музикант відреагував на таке рішення скандальним відео. У ньому він стверджував, що в Україні "ненависть до Росії захльостує", тому "якщо Кіркоров стає загрозою для держави, то її можна лише пожаліти".
- Однак 27 червня СБУ повідомила, що Кіркорова вилучили зі списку людей, які загрожують нацбезпеці, через судові прецеденти.