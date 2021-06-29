Детальніше про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на вівторок, 29 червня – у програмі.
До теми Кіркоров відреагував на виключення його з "чорного списку": дякує українцям за любов
Козак орендує житло в Білорусі
Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Тарас Козак, якого підозрюють у держзраді, орендує житло в Білорусі. Наприкінці травня він заплатив за оренду 1,3 мільйона гривень.
Конфлікт Тищенка і Куницького
Народні депутати від "Слуги народу" Микола Тищенко та Олександр Куницький побилися в їдальні Верховної Ради. За словами Тищенка, жодної бійки не було.
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Кива влаштував пожежу в Києві
Одіозний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива підпалив 2 німецькі військові кашкети часів Другої світової війни на столичному Андріївському узвозі. Відео опублікував його колега по фракції Вадим Рабінович.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 29 червня: дивіться відео