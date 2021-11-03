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К теме Лавров рассказал, что Байден через него "передал приветы" Путину
Тайные закупки для Росгвардии
Российские власти расширили список ведомств, которые могут не обнародовать данные о своих закупках. В частности, это касается Росгвардии и Федеральной службы охраны. Теперь они должны присоединиться к не менее "дружественным" структурам в вопросе секретности.
Россия, Зимбабве и космос
Представители России и Зимбабве подписали меморандум о сотрудничестве в исследовании космоса. Определенная логика в таких действиях есть, ведь любой Зимбабвийский шаман знает о звездах не меньше, чем глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Тренировочное стойло
В России стремительно растет заболеваемость и смертность из-за распространения коронавируса. Однако в городе Курган нашли способ остановить COVID-19. В местном торговом центре установили деревянные ограждения, чтобы отделить вакцинированных людей от тех, кто еще не сделал прививку.
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