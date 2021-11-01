При каких обстоятельствах состоялась встреча с Байденом – Лавров не уточнил, а заметил, что это произошло "на полях саммита G20".
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Разговор с Байденом Лавров назвал полезным
Глава МИД заверил, что Байден отметил, что намерен "продолжать контакты с Владимиром Путиным".
Состоялся непродолжительный, но полезный разговор с президентом Байденом, который передал наилучшие приветы Владимиру Путину и подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты,
– сообщил Лавров российским журналистам.
"Привет" Лавров сразу передал Путину и отметил, что такая информация пригодится для построения графиков глав государств.
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Путин и Байден встречались 16 июня в Женеве
Напомним, что президенты США и России встречались 16 июня в Женеве. После этого политики дали отдельные пресс-конференции. Затронули и вопросы Украины, и Байден выразил решительную поддержку территориальной целостности Украины. Что касается мира на Донбассе, то глава Белого дома отметил: у них разные взгляды с Путиным на минские договоренности.