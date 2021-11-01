При каких обстоятельствах состоялась встреча с Байденом – Лавров не уточнил, а заметил, что это произошло "на полях саммита G20".

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Разговор с Байденом Лавров назвал полезным

Глава МИД заверил, что Байден отметил, что намерен "продолжать контакты с Владимиром Путиным".

Состоялся непродолжительный, но полезный разговор с президентом Байденом, который передал наилучшие приветы Владимиру Путину и подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты,

– сообщил Лавров российским журналистам.

"Привет" Лавров сразу передал Путину и отметил, что такая информация пригодится для построения графиков глав государств.

Обратите внимание! Саммит "Большой двадцатки" проходил 30 – 31 октября в Риме. Интересно, что Владимир Путин обратился к странам-участникам мероприятия с просьбой признать вакцину "Спутник V". Глава государства-агрессора подчеркнул, что, мол, качество вакцины – очень высокое.

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Путин и Байден встречались 16 июня в Женеве

Напомним, что президенты США и России встречались 16 июня в Женеве. После этого политики дали отдельные пресс-конференции. Затронули и вопросы Украины, и Байден выразил решительную поддержку территориальной целостности Украины. Что касается мира на Донбассе, то глава Белого дома отметил: у них разные взгляды с Путиным на минские договоренности.