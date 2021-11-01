За яких саме обставин відбулась зустріч з Байденом – Лавров не уточнив, а зауважив, що це сталось "на полях саміту G20".
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Розмову з Байденом Лавров назвав корисною
Глава МЗС запевнив, що Байден зазначив, що має намір "продовжувати контакти з Володимиром Путіним".
Відбулась нетривала, але корисна розмова з президентом Байденом, який передав найкращі вітання Володимиру Путіну і підкреслив свою спрямованість на подальші контакти,
– повідомив Лавров російським журналістам.
"Привіт" Лавров одразу передав Путіну і зауважив, що така інформація знадобиться для побудови графіків глав держав.
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Путін та Байден зустрічались 16 червня у Женеві
Зазначимо, що президенти США та Росії зустрічались 16 червня у Женеві. Після цього політики дали окремі пресконференції. Зачепили і питання України, Байден висловив рішучу підтримку територіальної цілісності України. Щодо миру на Донбасі, то глава Білого дому зазначив: має різні погляди із Путіним на мінські домовленості.