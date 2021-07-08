Что еще курьезного произошло в России в четверг, 8 июля – узнайте в программе.

К теме Вести Кремля: "серым и нищим" России дарят квартиры в центре Москвы

Рогозин назвал космический мусор "неизвестным объектом"

В России заявили о приближении к Международной космической станции космического мусора, что может быть опасным. Однако глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отметил, что объект – неизвестен.

Россия создала "робота-собутыльника"

Россия часто отмечалась созданиями "прорывных" роботов, которые на самом деле оказывались никому ненужными. Сейчас же российские ученые создали робота, который может выпивать вместе людьми.

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Выпуск программы "Вести Кремля" за 8 июля 2021 года: смотрите видео