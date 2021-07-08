Що ще курйозного сталось у Росії у четвер, 8 липня – дізнайтесь у програмі.

До теми Вєсті Кремля: "Сірим та вбогим" Росії дарують квартири в центрі Москви

Рогозін назвав космічне сміття "невідомим об'єктом"

У Росії заявили про наближення до Міжнародної космічної станції космічного сміття, що може бути небезпечним. Однак глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін зазначив, що об'єкт – невідомий.

Росія створила "робота-собутильника"

Росія часто відзначалася створеннями "проривних" роботів, які насправді виявлялися нікому непотрібними. Наразі ж російські науковці створили робота, що може випивати разом людьми.

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Випуск програми "Вєсті Кремля" за 8 липня 2021 року: дивіться відео