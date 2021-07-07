Про інші курйози в Росії за 7 липня 2021 року – читайте далі.

До теми Вєсті Кремля: Саакашвілі звинуватили в організації ЛГБТ-параду

Playboy для розвідки

Служба зовнішньої розвідки Росії замовила для своїх потреб журнали Playboy, GQ, Speed-инфо та Glamour. Загалом це обійдеться у 700 тисяч бюджетних рублів. Крім того, в управлінні справами президента Росії замовили 1 747 пачок презервативів за 15 мільйонів рублів.

Диктатор полює на співачку

Проти білоруської співачки Анжеліки Агурбаш через критику режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка відкрили кримінальні справи. Її звинувачують у розпалюванні ворожнечі та образі президента.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Випуск програми "Вєсті Кремля" за 7 липня 2021 року: дивіться відео