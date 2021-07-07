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К теме Вести Кремля: Саакашвили обвинили в организации ЛГБТ-парада

Playboy для разведки

Служба внешней разведки России заказала для своих нужд журналы Playboy, GQ, Speed-инфо и Glamour. Всего это обойдется в 700 тысяч бюджетных рублей. Кроме того, в управлении делами президента России заказали 1 747 пачек презервативов за 15 миллионов рублей.

Диктатор охотится на певицу

Против белорусской певицы Анжелики Агурбаш из-за критики режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко открыли уголовные дела. Ее обвиняют в разжигании вражды и оскорблении президента.

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Выпуск программы "Вести Кремля" за 7 июля 2021 года: смотрите видео