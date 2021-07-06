Что еще курьезного произошло в России во вторник, 6 июля – узнавайте в программе.
К теме В центре Тбилиси противники ЛГБТ-марша и радикалы напали на журналистов: 40 пострадавших, – СМИ
Население Туркменистана
Ранее власть Туркменистана заявила, что в стране нет ни одного COVID-больного. Теперь там подсчитали население. Оно сократилось до 2,7 миллиона человек. Кроме того, в Туркменистане планируют провести перепись населения.
Граница с Беларусью
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал закрыть границы с Украиной. Кроме того, он обвинил Киев в организации "спящих террористических единиц".
Выпуск программы "Вести Кремля" за 6 июля 2021: смотрите видео