Что еще курьезного произошло в России во вторник, 6 июля – узнавайте в программе.

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Население Туркменистана

Ранее власть Туркменистана заявила, что в стране нет ни одного COVID-больного. Теперь там подсчитали население. Оно сократилось до 2,7 миллиона человек. Кроме того, в Туркменистане планируют провести перепись населения.

Граница с Беларусью

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал закрыть границы с Украиной. Кроме того, он обвинил Киев в организации "спящих террористических единиц".

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Выпуск программы "Вести Кремля" за 6 июля 2021: смотрите видео