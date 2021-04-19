Самопровозглашенный президент Беларуси выступил со скандальным заявлением. Александр Лукашенко сказал, что Белый дом готовил на него покушение и "убрать" хотели даже его детей.

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К теме Вести Кремля. Сливки В России открыли координационный центр для Путина

Чехия выступила против россиян

Чехия высылает 18 российских дипломатов. Их подозревают в организации взрывов на военных складах в 2014 году. В то же время причастными к соответствующим событиям считают еще и скандально известных Александра Петрова и Руслана Боширова.

Сын Кадырова победил после "проигрыша"

На детских соревнованиях по боксу 13-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил противоречивую победу. Во втором раунде после размена судья остановил поединок.

В России храм "украсили" смартфонами

Храм в Тверской области украсили фресками с чертями и смартфонами. Официальная версия, мол, это зависимые от техники.

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