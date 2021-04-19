Самопроголошений президент Білорусі виступив із скандальною заявою. Олександр Лукашенко сказав, що Білий дім готував на нього замах і "прибрати" хотіли навіть його дітей.

Про інші курйозні події в Росії за 19 квітня 2021 року – читайте далі.

До теми Вєсті Кремля. Слівкі: У Росії відкрили координаційний центр для Путіна

Чехія виступила проти росіян

Чехія висилає 18 російських дипломатів. Їх підозрюють в організації вибухів на військових складах у 2014 році. Водночас причетними до відповідних подій вважаю ще й скандально відомих Олександра Петрова та Руслана Боширова.

Син Кадирова переміг після "програшу"

На дитячих змаганнях з боксу 13-річний син глави Чечні Рамзана Кадирова Адам здобув суперечливу перемогу. У другому раунді після розміну суддя зупинив поєдинок.

У Росії храм "прикрасили" смартфонами

Храм у Тверській області прикрасили фресками з чортами та смартфонами. Офіційна версія, мовляв, це залежні від техніки.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 19 квітня 2021: дивіться відео