Вєсті Кремля: Лукашенко почав боятися за сина через США
Самопроголошений президент Білорусі виступив із скандальною заявою. Олександр Лукашенко сказав, що Білий дім готував на нього замах і "прибрати" хотіли навіть його дітей.
Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
Про інші курйозні події в Росії за 19 квітня 2021 року – читайте далі.
До теми Вєсті Кремля. Слівкі: У Росії відкрили координаційний центр для Путіна
Чехія виступила проти росіян
Чехія висилає 18 російських дипломатів. Їх підозрюють в організації вибухів на військових складах у 2014 році. Водночас причетними до відповідних подій вважаю ще й скандально відомих Олександра Петрова та Руслана Боширова.
Син Кадирова переміг після "програшу"
На дитячих змаганнях з боксу 13-річний син глави Чечні Рамзана Кадирова Адам здобув суперечливу перемогу. У другому раунді після розміну суддя зупинив поєдинок.
У Росії храм "прикрасили" смартфонами
Храм у Тверській області прикрасили фресками з чортами та смартфонами. Офіційна версія, мовляв, це залежні від техніки.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 19 квітня 2021: дивіться відео
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