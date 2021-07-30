Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на пятницу, 30 июля – в программе.

Предыдущий выпуск Вести Кремля: Лукашенко хочет возглавить европейскую партию "зеленых"

Недвижимость Скабеевой

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал информацию о наличии элитной недвижимости у супругов Евгения Попова и Ольги Скабеевой – российских пропагандистов. Говорится о 2 квартирах в Москве стоимостью 300 миллионов рублей.

Иск против Disney

Московская фирма "Сыр на весь мир" захотела отсудить у американской компании Disney Enterprises бренд "Король Лев". Фирма объяснила это тем, что Disney не использует этот товарный знак для сыров, молока, масла и других молочных продуктов.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 30 июля: смотрите видео