Какие еще курьезные события случились в России по состоянию на среду, 29 июля – в программе.

Актуально Вести Кремля: "Ведьмак" приносит победу на Олимпийских играх

Первоклассник-преступник

В России мальчика, который учится в 1 классе заподозрили в том, что он является заговорщиком Казанского террориста. Речь идет о студенте, устроившем стрельбу 11 мая 2021 году в школе, в результате чего погибли 9 человек.

Шокирующие медали на портрете

В Таганроге правоохранители провели обыски в доме работника автоинспекции. У него обнаружили собственный портрет, где на груди мужчины изображены десятки медалей. В частности, есть орден "Победа", который получил только Иосиф Сталин и еще 15 человек.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 29 июля: смотрите видео