Какие еще курьезные события случились в России по состоянию на среду, 29 июля – в программе.
Актуально Вести Кремля: "Ведьмак" приносит победу на Олимпийских играх
Первоклассник-преступник
В России мальчика, который учится в 1 классе заподозрили в том, что он является заговорщиком Казанского террориста. Речь идет о студенте, устроившем стрельбу 11 мая 2021 году в школе, в результате чего погибли 9 человек.
Шокирующие медали на портрете
В Таганроге правоохранители провели обыски в доме работника автоинспекции. У него обнаружили собственный портрет, где на груди мужчины изображены десятки медалей. В частности, есть орден "Победа", который получил только Иосиф Сталин и еще 15 человек.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 29 июля: смотрите видео