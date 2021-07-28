Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на среду, 28 июля – в программе.
Предыдущий выпуск Вести Кремля: Посол Эфиопии заявил о "любви к Путину"
Исчезла афиша спектакля "Сережа очень тупой"
В августе 2021 года в Томском театре должны были показать спектакль "Сережа очень тупой". Местный губернатор Сергей Жвачкин распорядился убрать афишу спектакля.
Госдума ввела еще больше праздников
Российское правительство решило ввести новые праздники в стране. Уже будут отмечать День качества и предлагают проводить в октябре День отца.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 28 июля: смотрите видео