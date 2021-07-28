Які ще курйозні події трапилися в Росії станом на середу, 28 липня – у програмі.
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Зникла афіша вистави "Сережа очень тупой"
У серпні 2021 року в Томському театрі мали показати виставу "Сережа очень тупой". Місцевий губернатор Сергій Жвачкін розпорядився прибрати афішу вистави.
Держдума запровадила ще більше свят
Російський уряд вирішив запровадити нові свята в країні. Уже відзначатимуть День якості та пропонують проводити в жовтні День батька.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 28 липня: дивіться відео