Які ще курйозні події відбулись в Росії станом на вівторок, 27 липня – дізнайтесь у програмі.

До теми Вєсті Кремля: Захарова побила манекен, щоб підтримати спортсменів

Сайт Навального заблокували

Роскомнадзор заблокував на території Росії сайт команди Олексія Навального та ще інші ресурси, пов'язані з фондом опозиціонера. При спробі зайти на нього видається повідомлення, що доступ обмежений на підставі федерального закону.

Колишня дружина російського мільярдера потрапила у ЗМІ

Колишня дружина російського мільярдера Аркадія Ротенберга Наталія звернулась в поліцію через захоплення вілли у Франції. Жінка заявила, що її віллу під Ніццою захопили чеченці на замовлення російських олігархів. Натомість у Ротенберга сказали, що будинок не належить НаталіЇ.

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Випуск програми "Вєсті Кремля" за 27 липня: дивіться відео



