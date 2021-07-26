Про інші курйози, які відбулися у Росії станом на 26 липня – читайте далі.
До теми Вєсті Крємля: Кадиров шукає для себе Попелюшку
Путіну вказали напрямок руху
Компанія Aiisa, якій намагалися заборонити виробляти презервативи із зображенням окремих осіб на упакуванні, виграла справу у Європейському суді з прав людини. Зокрема, там було й обличчя Володимира Путіна.
"Культурний шок" Навки
Російська олімпійська чемпіонка Тетяна Навка зробила скандальну заяву про чоловіків у художній гімнастиці. Вона розкритикувала спортсмена з Іспанії Крістофера Бенітеса й заявила, що від його виступу в неї "культурний шок".
Випуск програми "Вєсті Кремля" за 26 липня: дивіться відео