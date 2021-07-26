О других курьезах, которые произошли в России по состоянию на 26 июля – читайте далее.

К теме Вести Кремля: Кадыров ищет для себя Золушку

Путину указали направление движения

Компания Aiisa, которой пытались запретить производить презервативы с изображением отдельных лиц на упаковке, выиграла дело в Европейском суде по правам человека. В частности, там было и лицо Владимира Путина.

"Культурный шок" Навки

Российская олимпийская чемпионка Татьяна Навка сделала скандальное заявление о мужчинах в художественной гимнастике. Она раскритиковала спортсмена из Испании Кристофера Бенитеса и заявила, что от его выступления у нее "культурный шок".

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Выпуск программы "Вести Кремля" за 26 июля: смотрите видео