Вести Кремля: Лукашенко объяснил, как будет пугать Европу за санкции
Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что "если Европа хочет проблемы из-за санкций, то она их получит". В то же время Александр Лукашенко рассказал, чем именно будет пугать европейцев
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на среду, 5 мая – читайте далее.
К теме Фондам Навального запретили пользоваться банками и СМИ: новое обращение оппозиционера
В Госдуме выступили против "экстремистских" организаций
Фонды оппозиционера Алексея Навального требуют признать экстремистскими. В то же время депутаты России предложили запретить избираться в Госдуму тем, кто работал в "экстремистских" организациях или жертвовал деньги.
Дуров опубликовал новое фото
Основатель российской соцсети ВКонтакте Павел Дуров опубликовал новое сообщение в инстаграме. На новое фото сразу обратили внимание его подписчики, которые даже заметили, что Дуров не стареет.
Актуально В Индии на выборах победил Сталин: его назвали в честь советского диктатора
В политике Индии появился Сталин
На выборах в индийском штате Тамил Наду победил политик Сталин. В то же время называет себя "индийский Сталин" убежденным демократом.
Курьез пропагандистов из-за Чехии
Чехия выслала 18 российских дипломатов, в то же время на фоне скандала признавать свою вину в России не собираются. Пропагандисты даже посвятили ухудшению отношений с Чехией фильм. В то же время героем репортажа стал бывший работник рупора российской пропаганды Russia Today.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 5 мая 2021 года: смотрите видео
Поделиться новостью