Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что "если Европа хочет проблемы из-за санкций, то она их получит". В то же время Александр Лукашенко рассказал, чем именно будет пугать европейцев

Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на среду, 5 мая – читайте далее.

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Чехия выслала 18 российских дипломатов, в то же время на фоне скандала признавать свою вину в России не собираются. Пропагандисты даже посвятили ухудшению отношений с Чехией фильм. В то же время героем репортажа стал бывший работник рупора российской пропаганды Russia Today.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 5 мая 2021 года: смотрите видео