Самопроголошений президент Білорусі заявив, що "якщо Європа хоче проблеми через санкції, то вона їх отримає». Водночас Олександр Лукашенко розповів, чим саме лякатиме європейців

Які ще курйозні події відбулись в Росії станом на середу, 5 травня – читайте далі.

До теми Фондам Навального заборонили користуватися банками та ЗМІ: нове звернення опозиціонера

У Держдумі виступили проти "екстремістських" організацій

Фонди опозиціонера Олексія Навального вимагають визнати екстремістськими. Водночас депутати Росії запропонували заборонити обиратися в Держдуму тим, хто працював в "екстремістських" організаціях чи жертвував гроші.

Дуров опублікував нове фото

Засновник російської соцмережі ВКонтакте Павло Дуров опублікував новий допис в інстаграмі. На нове фото одразу звернули увагу його підписник які навіть зауважили, що Дуров не старіє.

Актуально В Індії на виборах переміг Сталін: його назвали на честь радянського диктатора

В політиці Індії з'явився Сталін

На виборах в індійському штаті Таміл Наду переміг політик Сталін. Водночас називає себе "індійський Сталін" переконаним демократом.

Курйоз пропагандистів через Чехію

Чехія вислала 18 російських дипломатів, водночас на тлі скандалу визнавати свою провину в Росії не збираються. Пропагандисти навіть присвятили погіршенню стосунків із Чехію фільм. Водночас героєм репортажу став колишній працівник рупора російської пропаганди Russia Today.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 5 травня 2021 року: дивіться відео