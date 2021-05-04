На місцевих виборах штату Тамілнад переміг Мутхувел Карунанідхі Сталін. Раніше у ЗМІ повідомляли, що його назвали на чесь диктатора Йосипа Сталіна.

Про перемогу Сталіна повідомили на сторінці партії Дравіда Муннетра Каракам (DMK). На відміну від Йосипа Сталіна, новообраний політик є демократом.

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Що відомо про індійського Сталіна

У 2019 видання Daily Mail провело інтерв'ю з політиком. Він розповів, що народився за 4 днів до смерті Йосипа Сталіна, тому батьки вирішили назвати його на честь радянського диктатора.



Сталін очолить уряд штату в Індії / Фото DMK

Мутхувел Карунанідхі Сталін складе присягу 7 травня 2021 року. Він очолить місцевий уряд у штаті Тамілнад. Загалом його партія отримала 125 місць у законодавчих зборах штату.

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Така критична ситуація з COVID-19 зумовлена зокрема місцевими виборами. Там також виявили новий штам вірусу, який поширюється надзвичайно швидко.