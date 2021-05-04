В Индии на выборах победил Сталин: его назвали в честь советского диктатора
На местных выборах штата Тамилнад победил Мутхувел Карунанидхи Сталин. Ранее в СМИ сообщали, что его назвали на честь диктатора Иосифа Сталина.
Источник:DMK.in
О победе Сталина сообщили на странице партии Дравида Муннетра Каракам (DMK). В отличие от Иосифа Сталина, новоизбранный политик является демократом.
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Что известно об индийском Сталине
В 2019 издание Daily Mail провело интервью с политиком. Он рассказал, что родился за 4 дня до смерти Сталина, поэтому родители решили назвать его в честь советского диктатора.
Сталин возглавит правительство штата в Индии / Фото DMK
Мутхувел Карунанидхи Сталин принес присягу 7 мая 2021 года. Он возглавит местное правительство в штате Тамилнад. Всего его партия получила 125 мест в Законодательном собрании штата.
Последние новости из Индии: главное
Страна страдает от третьей волны коронавируса. Мест в больницах нет, а тела умерших сжигают под открытым небом.
Такая критическая ситуация с COVID-19 обусловлена в частности местными выборами. Там также обнаружили новый штамм вируса, который распространяется чрезвычайно быстро.
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