На местных выборах штата Тамилнад победил Мутхувел Карунанидхи Сталин. Ранее в СМИ сообщали, что его назвали на честь диктатора Иосифа Сталина.

О победе Сталина сообщили на странице партии Дравида Муннетра Каракам (DMK). В отличие от Иосифа Сталина, новоизбранный политик является демократом.

Актуально В Индии – катастрофическая ситуация с COVID-19: морги и крематории переполнены

Что известно об индийском Сталине

В 2019 издание Daily Mail провело интервью с политиком. Он рассказал, что родился за 4 дня до смерти Сталина, поэтому родители решили назвать его в честь советского диктатора.



Сталин возглавит правительство штата в Индии / Фото DMK

Мутхувел Карунанидхи Сталин принес присягу 7 мая 2021 года. Он возглавит местное правительство в штате Тамилнад. Всего его партия получила 125 мест в Законодательном собрании штата.

Последние новости из Индии: главное

Страна страдает от третьей волны коронавируса. Мест в больницах нет, а тела умерших сжигают под открытым небом.

Такая критическая ситуация с COVID-19 обусловлена в частности местными выборами. Там также обнаружили новый штамм вируса, который распространяется чрезвычайно быстро.