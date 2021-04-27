Міський суд Москви заборонив Фондам опозиціонера Олексія Навального користуватися ЗМІ й розміщувати матеріали в мережі. Водночас їм не дозволятимуть брати участь у виборах й референдумах, а також користуватися банківськими вкладами.

Відповідне рішення оскаржуватиме захист Навального. Водночас повний перелік заборон не оприлюднили, оскільки справу фондів опозиціонера розглядали в закритому режимі.

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У пресслужбі суду уточнили, що заходи прийняли за позовом прокуратури про "заборону діяльності організацій за екстремізм". У випадку рішення суду щодо користування Фондом боротьби з корупцією та Фондом захисту прав громадян (ФБК і ФЗПГ) банківськими вкладами є винятки щодо:

проведення розрахунків, пов'язаних з господарською діяльністю організацій,

відшкодування заподіяних їхніми діями шкоди;

сплата податків, зборів або штрафів;

розрахунки за трудовими договорами.

Важливо. У Росії через рішення прокуратури Москви припинили працювати штаби Олексія Навального. Їх намагаються визнати екстремістськими організаціями.

Навальний опублікував нове звернення

Також 27 квітня Олексій Навальний в інстаграмі опублікував новий допис, де звернув увагу на те, що за останні 12 місяців йому довелося багато спілкуватися з лікарями.

"Спочатку лікарі врятували мене, вмираючого від отруєння хімічною зброєю в літаку. Потім врятували вдруге, ризикуючи кар'єрами, пояснивши моїй дружині і всім, що мене треба негайно відвозити з омської лікарні, де їх злі колеги прикінчать мене за наказом Кремля", – написав Навальний.

Він розповів, що значна кількість лікарів намагалися домогтися нормального лікування для нього у колонії попри ризик арешту.

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