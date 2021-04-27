Фондам Навального заборонили користуватися банками та ЗМІ: нове звернення опозиціонера
Міський суд Москви заборонив Фондам опозиціонера Олексія Навального користуватися ЗМІ й розміщувати матеріали в мережі. Водночас їм не дозволятимуть брати участь у виборах й референдумах, а також користуватися банківськими вкладами.
Джерело:Интерфакс
Відповідне рішення оскаржуватиме захист Навального. Водночас повний перелік заборон не оприлюднили, оскільки справу фондів опозиціонера розглядали в закритому режимі.
До теми Соратницю Навального оштрафували на 300 тисяч рублів
У пресслужбі суду уточнили, що заходи прийняли за позовом прокуратури про "заборону діяльності організацій за екстремізм". У випадку рішення суду щодо користування Фондом боротьби з корупцією та Фондом захисту прав громадян (ФБК і ФЗПГ) банківськими вкладами є винятки щодо:
- проведення розрахунків, пов'язаних з господарською діяльністю організацій,
- відшкодування заподіяних їхніми діями шкоди;
- сплата податків, зборів або штрафів;
- розрахунки за трудовими договорами.
Навальний опублікував нове звернення
Також 27 квітня Олексій Навальний в інстаграмі опублікував новий допис, де звернув увагу на те, що за останні 12 місяців йому довелося багато спілкуватися з лікарями.
"Спочатку лікарі врятували мене, вмираючого від отруєння хімічною зброєю в літаку. Потім врятували вдруге, ризикуючи кар'єрами, пояснивши моїй дружині і всім, що мене треба негайно відвозити з омської лікарні, де їх злі колеги прикінчать мене за наказом Кремля", – написав Навальний.
Він розповів, що значна кількість лікарів намагалися домогтися нормального лікування для нього у колонії попри ризик арешту.
Що відомо про стан здоров'я Навального
- 31 березня російський опозиціонер оголосив голодування на знак протесту. Навальний вимагав допустити до нього в колонію лікаря у зв'язку з погіршення стану здоров'я.
- Згодом лікарка Навального повідомила, що його стан критичний і попередила, що засудженому політику може загрожувати зупинка серця.
- Федеральна служба виконання покарань таки повідомила, що опозиціонера переводять з колонії у стаціонар обласної лікарні для засуджених.
Поділитися новиною