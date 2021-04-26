Соратницю Навального оштрафували на 300 тисяч рублів
Московський суд оштрафував на 300 тисяч рублів юриста "Фонду боротьби з корупцією" та соратницю Олексія Навального Любов Соболь. Її визнали винною у порушенні щодо організації неузгодженої акції.
Джерело:www.interfax.ru
Юристку затримали на мітингу в Москві 21 квітня. Адвокат Соболь Володимир Воронін розповів, що її звинувачували у закликах вийти на протест в ефірі радіостанції "Ехо Москви".
До речі Я вас не підведу, – Навальний заявив, що припиняє голодування
Однак Воронін наголосив, що в цьому ефірі не було ні слова від Соболь про мітинг. Попри це, активістку визнали винною у вчиненні повторного правопорушення та призначили їй штраф.
Соболь штрафували у січні
У січні суд оштрафував Соболь на 250 тисяч рублів. Причина була така сама. До речі, стаття, за якою звинувачували жінку, передбачає штраф, обов'язкові роботи або до 30 діб за ґратами. Однак соратницю Навального не відправили у в'язницю, бо вона має маленьку дитину.
Ув'язнення Навального: що відомо
- Навального ув'язнили, коли він повернувся з Німеччини, де лікувався від отруєння "Новачком".
- 31 березня засуджений політик на знак протесту оголосив голодування. Опозиціонер вимагав допустити до нього лікаря, адже стан його здоров'я значно погіршився у колонії.
- Лікарі політика повідомили, що його стан критичний. Дослідивши аналізи, заявили, що йому може загрожувати зупинка серця.
- Федеральна служба виконання покарань заявила, що опозиціонера переводять у стаціонар обласної лікарні для засуджених.
- Згодом Навальний оголосив, що припиняє голодування.
- У Москві на підтримку Навального періодично відбувається масові протести.
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