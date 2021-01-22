Соратницю Навального оштрафували на 250 мільйонів рублів: причина
Любові Соболь, яка є соратницею російського опозиціонера Олексія Навального, призначили адміністративний штраф у 250 мільйонів рублів. Таке рішення ухвалив Симоновський суд Москви.
Її визнали винною у повторному порушенні порядку проведення масового заходу, про це повідомляє Интерфакс.
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Подробиці про рішення суду
Зауважимо, що Любов Соболь є юристкою Фонду боротьби з корупцією Навального. Жінку та її колегу Владлена Лося затримали ввечері 21 січня.
Що відомо про інші затримання у Росії
- Напередодні анонсованих 23 січня мітингів поліція прийшла, зокрема, до співробітника розслідувань Фонду боротьби з корупцією Георгія Албурова.
- Силовики навідалися й до Кіри Ярмиш, прессекретаки опозиціонера. Вона не відкривала двері поліцейським й чекала адвоката. Зрештою, її все ж доставили до відділку та провели обшук у квартирі.
- Затримання учасників штабів Навального відбулися і в інших містах. Детальніше про це – читайте за посиланням.
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