Любові Соболь, яка є соратницею російського опозиціонера Олексія Навального, призначили адміністративний штраф у 250 мільйонів рублів. Таке рішення ухвалив Симоновський суд Москви.

Її визнали винною у повторному порушенні порядку проведення масового заходу, про це повідомляє Интерфакс. Зверніть увагу Навального можуть засудити до понад 10 років колонії, – Bloomberg Подробиці про рішення суду Зауважимо, що Любов Соболь є юристкою Фонду боротьби з корупцією Навального. Жінку та її колегу Владлена Лося затримали ввечері 21 січня. Зверніть увагу! Стаття, за якою звинувачували жінку, передбачає штраф, обов'язкові роботи або до 30 діб за ґратами. У Соболь є маленька дитина – через це відправити у в'язницю її не могли. Що відомо про інші затримання у Росії Напередодні анонсованих 23 січня мітингів поліція прийшла, зокрема, до співробітника розслідувань Фонду боротьби з корупцією Георгія Албурова.

Силовики навідалися й до Кіри Ярмиш, прессекретаки опозиціонера. Вона не відкривала двері поліцейським й чекала адвоката. Зрештою, її все ж доставили до відділку та провели обшук у квартирі.

Затримання учасників штабів Навального відбулися і в інших містах. Детальніше про це – читайте за посиланням.