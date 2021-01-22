Соратницу Навального оштрафовали на 250 миллионов рублей: причина
Любови Соболь, которая является соратницей российского оппозиционера Алексея Навального, назначили административный штраф в 250 миллионов рублей. Такое решение принял Симоновский суд Москвы.
Ее признали виновной в повторном нарушении порядка проведения массового мероприятия, об этом сообщает Интерфакс.
Обратите внимание Навального могут приговорить к более 10 годам колонии, – Bloomberg
Подробности решения суда
Отметим, что Любовь Соболь является юристом Фонда борьбы с коррупцией Навального. Женщину и ее коллегу Владлена Лося задержали вечером 21 января.
Что известно о других задержаниях в России
- Накануне анонсированных 23 января митингов полиция пришла, в частности, к сотруднику расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгию Албурову.
- Силовики наведались и к Кире Ярмыш, пресс-секретарю оппозиционера. Она не открывала дверь полицейским и ждала адвоката. В конце концов, ее все же доставили в участок и провели обыск в квартире.
- Задержания участников штабов Навального произошли и в других городах. Подробнее об этом – читайте по ссылке.
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