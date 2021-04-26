Московский суд оштрафовал на 300 тысяч рублей юриста "Фонда борьбы с коррупцией" и соратницу Алексея Навального Любовь Соболь. Ее признали виновной в нарушении по организации несогласованной акции.

Юристку задержали на митинге в Москве 21 апреля. Адвокат Соболь Владимир Воронин рассказал, что его обвиняли в призывах выйти на протест в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

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Однако Воронин подчеркнул, что в этом эфире не было ни слова от Соболь о митинге. Несмотря на это, активистку признали виновной в совершении повторного правонарушения и назначили ей штраф.

Соболь штрафовали в январе

В январе суд оштрафовал Соболь на 250 тысяч рублей. Причина была такая же. Кстати, статья, по которой обвиняли женщину, предусматривает штраф, обязательные работы или до 30 суток за решеткой. Однако соратницу Навального не отправили в тюрьму, потому что она имеет маленького ребенка.

Заключение Навального: что известно