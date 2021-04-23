Я вас не подведу, – Навальный заявил, что прекращает голодовку
Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил, что начинает выход из голодовки. Накануне его дважды обследовал консилиум гражданских врачей.
Источник:инстаграм Алексея Навального
Политик заявил, что благодаря огромной поддержке хороших людей во всем мире, удалось достичь значительного прогресса. Об этом он написал в своем инстаграме.
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Навальный процитировал Алису из "Страны чудес" и заметил: "Надо бежать, чтобы остаться на месте. А чтобы куда-то добраться, надо бежать в два раза быстрее".
Я бежал, пытался, падал, объявлял голодовку, но все равно без вашей помощи только расшиб себе лоб,
– написал оппозиционер.
Он отметил, что ранее над ним смеялись из-за просьбы о медицинской помощи, не давали лекарства и не позволяли их передавать. Теперь же его обследуют, делают анализы.
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