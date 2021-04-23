Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил, что начинает выход из голодовки. Накануне его дважды обследовал консилиум гражданских врачей.

Политик заявил, что благодаря огромной поддержке хороших людей во всем мире, удалось достичь значительного прогресса. Об этом он написал в своем инстаграме.

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Навальный процитировал Алису из "Страны чудес" и заметил: "Надо бежать, чтобы остаться на месте. А чтобы куда-то добраться, надо бежать в два раза быстрее".

Я бежал, пытался, падал, объявлял голодовку, но все равно без вашей помощи только расшиб себе лоб,

– написал оппозиционер.

Он отметил, что ранее над ним смеялись из-за просьбы о медицинской помощи, не давали лекарства и не позволяли их передавать. Теперь же его обследуют, делают анализы.

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